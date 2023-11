Il record di maggior riempimento dello stadio , certificato nelle prime sei gare casalinghe della stagione, non basta al Genoa. Ora la dirigenza rossoblù vuole consolidare il primato, fornendo una cornice di pubblico degna del blasone della squadra anche nei prossimi impegni casalinghi.A tale scopo la società aprirà oggi la, in programma a Marassi sabato 2 dicembre alle ore 15.Chi non rientra tra i 27.777 abbonati ma vorrà provare ugualmente ad assistere alla sfida contro i toscani, potrà farlo cercando di acquistare uno delleGrazie alla promozione 'Black Friday' tutti i tagliandi residui, in ogni settore dello stadio, sono stati infatti messi in vendita a prezzi fortemente scontati, compresi tra i 10 euro della Gradinata Laterale e i 100 della Tribuna Inferiore. La stessa promozione, inoltre, prevede ribassi fino al 50% anche sull'acquisto di accessori e abbigliamento ufficiali del Grifone.