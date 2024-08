Genoa, il commiato di Retegui: "Porterò nel cuore ogni gol al Ferraris". Ma i tifosi non gradiscono

Getty Images

Nel giorno dell'ufficializzazione del suo passaggio all'Atalanta,del Genoa pubblicato un breve messaggio sui propri profili social rivolto proprio al pubblico rossoblù."Non ho parole per descrivere quello che ho vissuto con voi in questo periodo - ha scritto il centravanti italo-argentino - da quando sono arrivatoAbbiamo vissuto momenti molto felici insieme che conserverò per sempre nel mio cuore.. Porto con me grandi ricordi di tutti voi e di questa splendida città. Grazie a tutti per il supporto! Forza Genoa".

. Tantissimi i commenti di rancore postati dai sostenitori del Grifone sotto al messaggio di Retegui. Segno di come la sua partenza non sia stata affatto digerita da buona parte del popolo rossoblù. Non mancano di contraltare anche gli auguri e gli "in bocca al lupo" di chi, malgrado l'addio, esprime gratitudine per quanto fatto in questo anno e spera per lui in un'esperienza positiva all'Atalanta.