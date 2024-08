Genoa, Retegui blocca Gudmundsson: Fiorentina alla finestra per l'islandese

Getty Images

Proprio quando la trattativa per il passaggio dal Genoa alla Fiorentina disembrava ad un passo dal concretizzarsi, il trasferimento in viola del 27enne islandese torna clamorosamente in dubbio.A cambiare segno a un'operazione che pareva ormai definita, con i club che si erano accordati per un prestito oneroso con diritto di riscatto a favore dei gigliati, è stata. Ceduto a titolo definitivo l'attaccante italo-argentinooffensivo della fantastica stagione passata. E non solo perché sostituire l'intero pacchetto di punte titolari a dieci giorni dall'inizio del campionato e a poco più di venti dalla fine del mercato appaia come un tentativo estremamente arduo e rischiosoche appena una settimana fa ha stabilito il record storico di abbonamenti. La vendita di Retegui ha inoltre portato grande liquidità alle casse del club, che incasserà subito 22 milioni di euro (più altri 3 di eventuali bonus in futuro), realizzando una grande plusvalenza su un calciatore pagato 15 milioni soltanto un anno fa.

Da questa tripla considerazione nasce l'verso la Toscana. Ciò non significa che l'islandese sia destinato a restare forzatamente a Pegli anche se di certo. Nelle prossime ore la nomenclatura genoana cercherà di ponderare al meglio ogni possibile mossa futura in tal senso, senza escludere nulla a priori.