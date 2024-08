Genoa, casting per il dopo Retegui: da Milik a Simeone ballano in quattro

AFP via Getty Images

Ceduto Mateo Retegui all'Atalanta,Salutato l'italo-argentino e in attesa di capire che ne sarà del richiestissimo Albert Gudmundsson,a disposizione di Alberto Gilardinoil portoghese Vitinha, l'italo-ghanese Caleb Ekuban e il nigeriano David Ankeye.lasciato dall'ex Boca Juniors.L'identikit tracciato dall'allenatore di Biella, a tal proposito, è chiaro: serveche sappia aiutare la squadra ma che allo stesso tempo sia in grado di garantire un buon bottino di reti. Diversi i nomi sondati già da qualche giorno dal club rossoblù: dallo juventinoal leccese. Profili diversi per esperienza ed ingaggi, che tuttavia non sembrano soddisfare a pieno i desideri del Grifone. Il polacco, oltre ad avere un ingaggio mostruoso, non dà garanzie dal punto di vista fisico, essendo spesso soggetto ad infortuni; il montenegrino è invece ancora una mezza incognita, come ha dimostrato nella sua prima stagione trascorsa tra luci e ombre in Salento.

Ecco quindi emergere altri due nomi che per motivi diversi appaiono più appetibili e raggiungibili. Da una parte spunta l'ex rossoblùvirtualmente scaricato dal Napoli e già protagonista a inizio carriera al Ferraris; dall'altra c'è il 25enne macedonetalento in rampa di lancio dato in partenza dall'Aberdeen, club scozzese con cui ha realizzato 44 reti nelle ultime due stagioni. Il Cholito rappresenterebbe il classico colpo da 'usato sicuro', mentre il balcanico sarebbe un colpo eventualmente spendibile anche in prospettiva, visti gli ampi margini di crescita (anche economica) del calciatore.