Poco prima del fischio d'inizio del derby di Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria, il direttore sportivo dei rossoblù,ha parlato del possibile ritorno sul mercato degli svincolati da parte del Grifone per sopperire alla lunga assenza di Ruslan Malinovskyi: “Cerchiamo di recuperare i nostri giocatori - ha detto il dirigente a Sport Mediaset - perché oggettivamente in questi primi due mesi abbiamo avuto qualche defezione di troppo ma per fortuna molti di questi li avremo presto a disposizione.“.

Ottolini si è poi soffermato sulle emozioni provate nell'assistere da vicino al Derby della Lanterna:, questo è il primo derby di Genova per me. Ci ho pensato tanto e adesso ho finalmente l’occasione di viverlo. Potete sentire anche voi che tipo di atmosfera c’è. Il derby fa parte di una competizione, la Coppa Italia, cui teniamo come fatto gli anni scorsi. Cerchiamo di giocarcelo al meglio“.