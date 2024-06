Genoa, il Grifone accontenta Gilardino: Ekuban vicino al rinnovo

10 minuti fa



Il Genoa e Caleb Ekuban sono pronti a rinnovare il proprio vincolo professionale.



In contratto dell'attaccante italo-ghanese, in scadenza domenica prossima, è infatti sul punto di essere prolungato ma con un sensibile ridimensionamento dell'ingaggio percepito dal giocatore arrivato in rossoblù nell'estate 2021.



Il club, su sollecitazioni di Alberto Gilardino che considera il giocatore un'ottima seconda linea, sembra infatti aver trovato l'intesa sulla base di un contratto biennale.