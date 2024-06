Genoa, il Sassuolo si informa su due esuberi rossoblù

Getty Images

Una doppia mano importante al mercato in uscita del Genoa potrebbe arrivare dal Sassuolo.Il club rossoblù, alle prese con un numero enormi di esuberi e di giocatori da piazzare, soprattutto dopo i ritorni alla base di decine di ex prestiti, potrebbe trovare una sponda favorevole nella società neroverde neo-retrocessa in Serie B.Tra gli obiettivi inseguiti dagli emiliani nel tentativo di costruire una squadra in grado di tentare l'immediata risalita in Serie A, secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino, ci sarebbero anche il difensoree il trequartista. Il primo è reduce dal prestito biennale al Karagümrük, in Turchia; il secondo ha trascorso l'ultima stagione al Bari.

Due giocatori d'esperienza che potrebbero risultare molto utile alla causa del Sassuolo ma anche alle casse del Grifone.