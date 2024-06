Genoa, il maggior investitore della 777 vuole assumere il controllo diretto del club

Getty Images

Possibili importanti novità societarie si prospettano all'orizzonte per il Genoa.Secondo voci sempre più insistenti provenienti dagli Stati Uniti, lanciate dall'autorevole Financial Times e riprese questa mattina dall'edizione ligure de La Repubblica,Un cambiamento radicale ma non troppo dal momento che già oggicompagnia assicurativa con un portafoglio da 13 miliardi di dollari con sede nello Utah attiva da quasi un secolo,non passando più attraverso l'intermediazione della holding di Miami come avvenuto fino a oggi, ma intervenendo in prima persona. Ciò che non cambierebbe sarebbe invece la struttura societaria del club più antico d'Italia, con l'attuale gruppo dirigenziale che verrebbe confermato in toto o quasi, dando dunque continuità a quel progetto di crescita iniziato nell'autunno 2021, al momento del passaggio del Genoa dalle mani di Enrico Preziosi a quelle della 777 Partners.

Importanti novità e dettagli a tal proposito, sempre stando a quanto scrive Repubblica, potrebbero essere illustrate questa sera dall'amministratore delegato rossoblù Andres Blazquez, presente in studio a TeleNord.