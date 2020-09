Il Genoa corre ai ripari.



Dopo la defezione di Mattia Perin, messo fuori causa per almeno due settimane dal Covid, e la non perfetta forma fisica evidenziata da Federico Marchetti nel match di ieri con il Napoli, la dirigenza rossoblù sarebbe ad un passo dal tesserare un nuovo portiere.



Secondo quanto scrive Calciolecce.it, il Grifone avrebbe raggiunto l'accordo con Mauro Vigorito, 30enne estremo difensore chiuso in giallorosso da Gabriel.



Resterebbe soltanto da definire la formula del trasferimento. Lecce e Genoa devono infatti ancora stabilire se l'ex giocatore di Cagliari e Frosinone traslocherà in Liguria a titolo definitivo oppure in prestito.