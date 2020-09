22 mesi dopo l'ultima volta domani pomeriggio al San Paolo Federico Marchetti potrebbe scendere nuovamente in campo in una gara ufficiale.



L'improvvisa defezione di Mattia Perin, risultato positivo al Covid-19, costringerà infatti il Genoa a rinunciare al proprio numero 1 nella difficile trasferta di Napoli, affidando la custodia dei propri pali all'ex estremo difensore di Lazio e Nazionale.



A 37 anni, quindi, e a quasi due di distanza dall'ultima sua apparizione, Marchetti tornerà a calcare un prato verde. Escludendo qualche fugace apparizione in alcune gare amichevoli disputate dal Grifone nell'ultimo biennio, l'ultima presenza ufficiale del portiere veneto risale al 6 dicembre 2018. Quella sera il Genoa ospitò a Marassi la Virtus Entella, nel quarto turno di Coppa Italia, venendo sorprendentemente eliminato ai rigori dai chiavaresi dopo il 3-3 maturato nei 120 minuti di gioco. Da allora in poi Marchetti, arrivato a Genova pochi mesi prima proprio per sostituire Perin ma a sua volta scavalcato nelle gerarchie da Ionit Radu dopo appena quattro turni di campionato, ha indossato i panni della riserva, senza più disputare neppure un solo minuto di gioco.



Malgrado ciò il portiere è comparso comunque due volte sul tabellino dell'arbitro. Nello scorso campionato sia contro la Juve, nella gara d'andata, che contro il Milan al ritorno Marchetti si è fatto infatti espellere direttamente dalla panchina, rimediando anche due turni di squalifica.