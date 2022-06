Potrebbe non essere ancora giunto il momento perdi diventare finalmente protagonista con la maglia del Genoa.Sbarcato in rossoblù nell'estate di due anni fa, il 24enne attaccante campano è rimasto all'ombra della Lanterna per un'intera stagione, collezionando però la miseria di due apparizioni: una manciata di minuti contro la Juve a dicembre e un tempo nell'ormai inutile sfida con l'Atalanta a fine campionato.Ad agosto per lui si sono così aperte le porte di un'inevitabile prestito che gli permettesse di giocare con continuità consentendo al Genoa di non perderlo di vista. E in effettiCaso è diventato un perno fisso della squadra calabrese, contribuendo in maniera decisiva alla salvezza dei Lupi. Cinque gol e altrettanti assist il bottino personale messo in carniere dall'ala campana.Un rendimento importante che potrebbe valergli un ritorno alla casa madre ligure. Questa volta, però,Il ragazzo vuole giocare, anche perché sicuro di poter dire la sua in un campionato difficile ma da lui ben conosciuto com'è la cadetteria. E se quello spazio che reclama non riuscirà a trovarlo al Genoa, il 24enne è disposto a cercarlo altrove.D'altronde le proposte non gli mancano. A cominciare proprio daldel suo cartellino.che invece su Caso vorrebbe scommettere fino in fondo, acquistandolo a titolo definitivo. A decidere del suo futuro, tuttavia, sarà Alexander Blessin. Sarà il tecnico tedesco del Grifone a stabilire se Caso può essere utile alla causa sua e della sua squadra oppure se, ancora una volta, il folletto di Torre Annunziata dovrà cercare fortuna altrove.