Getty Images

Genoa in pressing sulla Juve: Miretti è l'obiettivo principale per il centrocampo

un' ora fa

6

Fabio Miretti è l'obiettivo numero uno del Genoa per rinforzare il proprio centrocampo.



Seguito, invano, già un anno fa dal Grifone il giovane centrocampista della Juventus continua a essere un profilo altamente considerato dalle parti di Pegli. Tanto che negli ultimi giorni la società rossoblù avrebbe intensificato i colloqui con Giovanni Branchini, procuratore del ragazzo, nel tentativo di battere sul tempo la vastissima concorrenza di club a loro volta interessati al classe 2003.



Miretti non pare rientrare nei piani tattici di Thiago Motta, neo-tecnico dei bianconeri, il quale non si opporrebbe a una cessione del ragazzo. In caso di addio il centrocampista di Pinerolo non avrebbe comunque difficoltà nell'accasarsi altrove. Miretti infatti non piace soltanto ai rossoblù liguri ma viene osservato con estrema attenzione anche da Bologna, Parma, Empoli e Monza. Secondo Tuttosport, tuttavia, il Genoa sarebbe in questo momento davanti a tutti, anche per gli ottimi rapporti in essere tra la sua dirigenza e quella della Juventus.