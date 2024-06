Juve e Milan si contendono il gioiellino della Primavera del Genoa

Getty Images

Si prospetta un duello di mercato tra Juventus e Milan per uno talenti più promettenti del sempre florido vivaio del Genoa.Sia bianconeri che rossoneri avrebbero infatti messo gli occhi su, 20enne trequartista greco punta di diamante della Primavera rossoblù. L'idea dei due club sarebbe quella di inserire il giocatore nell'organico delle rispettive formazioniQuella della Juve è ovviamente già pronto, essendo iscritta alla Serie C ormai da diverse stagioni; quella del Milan invece è pronta a prendervi parte per la prima volta a partire dal prossimo settembre. Il giovane giocatore è seguito con interesse anche da diverse squadre di Serie B.

Nei giorni scorsi il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, aveva inserito Papadopoulos tra i giovani di proprietà rossoblù destinati a partecipare alla prima parte del ritiro estivo del Grifone con la prima squadra di Alberto Gilardino.Ne dà notizia Nicolò Schira.