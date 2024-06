AFP via Getty Images

Genoa, Sbravati è a un passo dalla Juve: individuato il sostituto

48 minuti fa



Dopo quasi vent'anni di matrimonio e decine di giocatori regalati al calcio professionistico, il Genoa e Michele Sbravati sono a un passo dal dirsi addio.



Il responsabile del settore giovanile rossoblù sembra infatti deciso ad accogliere la proposta giuntagli dalla Juventus e dal suo amico Fabio Paratici di diventare il nuovo referente del vivaio bianconero. Un ruolo sul quale la società piemontese conta molto per il proprio avvenire e che spiega il perché si sia deciso di puntare su un professionista ritenuto tra i migliori nel suo campo in Europa.



Il Genoa, che ha lasciato a Sbravati la libertà di essere padrone del proprio destino, sembra averne già individuato il sostituto. Non più l'ex difensore e dirigente del Milan Filippo Galli bensì Stefano Ghisleni, 56 anni di cui gli ultimi tre trascorsi allo Spezia proprio con il compito di dirigere il settore giovanile degli aquilotti.