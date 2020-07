Dopo il pareggio tra Milan e Atalanta e la vittoria del Parma a Brescia, la 36esima giornata di Serie A prosegue a Marassi, dove il Genoa ospita l'Inter. Massa arbitra l'incontro, con Preti e Manganelli come assistenti. Il quarto uomo è Giua, c'è Irrati al Var con Liberti come assistente. Di seguito tutti gli episodi di moviola:



16' Ammonito Criscito per una trattenuta a metà campo su Moses.



34' Proteste del Genoa sull'azione del gol di Lukaku: l'attaccante belga va a segno dopo essersi liberato dalla marcatura di Zapata, che cade a terra dopo un contrasto di gioco.



43' Cartellino giallo per Gagliardini a causa di un'entrata ruvida a metà campo: era diffidato, salterà Inter-Napoli.



45' Ammonito anche Romero per un intervento in ritardo su Lautaro.



74' Ammonito Ranocchia per un fallo su Pandev.



A chiudere il tris di gare del sabato è Napoli-Sassuolo: al San Paolo il fischietto è Aureliano, assistito da Bottegoni e Bresmes. Il quarto uomo è Pezzuto, con Nasca al Var e Longo come suo assistente. Di seguito tutti gli episodi di moviola: