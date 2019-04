Luciano Spalletti spiega le proprie dichiarazioni rilasciate mercoledì sera in tv dopo la vittoria per 4-0 nel turno infrasettimanale sul campo del Genoa. L'allenatore dell'Inter chiarisce: "Parlare di 'pacciame del calcio' era solo un modo colorito per evidenziare la differenza tra il mio trascorso da calciatore e quello di chi ha vestito maglie di club importanti del nostro campionato. Se vogliamo trovarci un riferimento ancora più preciso, riguarda il livello di calcio che io potevo esprimere in quel contesto. Figuratevi se io volevo ferire la parte più importante della mia vita calcistica e non... (la moglie è di La Spezia, ndr). Se sono diventato l'allenatore dell'Inter è grazie a tutte le persone che ho incontrato nel calcio di provincia, come lo Spezia, che è la parte più genuina di questo sport. Ma se qualcuno si sente offeso, non ho problemi a chiedere scusa".



Il portiere romeno del Genoa, Andrei Radu racconta all'Ansa: "Mi dispiace per l'incomprensione a fine partita, non sono andato a salutare i tifosi sotto la Gradinata Nord solo perché ero stato chiamato a effettuare l'intervista in tv".