Con un rosa profondamente da modificare in vista della prossima stagione, il Genoa sonda il mercato alla ricerca di possibili nuovi innesti con cui affrontare il campionato 2021-22.



Tra i profili attenzionati dalla dirigenza rossoblù, secondo quanto riporta Primocanale, ci sarebbe anche quello dell'esterno mancino polacco di proprietà dell'Atalanta ​Arkadiusz Reca.



Il 25enne, reduce da due stagioni in prestito tra Spal e Crotone, rappresenterebbe il sostituto ideale di Luca Pellegrini, destinato a far rientro alla Juventus.