Genoa-Juventus, la MOVIOLA LIVE: il VAR non può intervenire su Bani-McKennie, contatto sospetto

Genoa e Juventus si affrontano al Marassi per la sesta giornata della Serie A 2024/25: calcio d'inizio alle ore 18, dirige l'incontro Andrea Colombo della sezione di Como, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



GENOA – JUVENTUS Sabato 28/09 h. 18.00



Arbitro: Colombo

Assistenti: Rossi C. - Mokhtar

Quarto ufficiale: Tremolada

VAR: Guida

AVAR: Di Bello



14' - Fagioli taglia il campo trovando Nico Gonzalez, che serve sulla corsa McKennie che si scontra con Bani al limite dell'area. L'arbitro Colombo fischia fallo in attacco, ma la decisione è alquanto sospetta: tuttavia, il VAR non può intervenire sullo step on foot del difensore di Gilardino sul centrocampista statunitense poiché il contatto avviene appena fuori dai 16m dell'area