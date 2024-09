Redazione Calciomercato

ama sorprendere sia sul campo che a livello comunicativo. Nella conferenza stampa della vigilia diha annunciato, per la prima volta in stagione, la formazione che sfiderà Pinamonti e compagni. Ai più attenti non è sfuggita la presenza dicon relativa fascia disottolineata dal tecnico bianconero. Fino a pochi mesi fa la presenza del brasiliano nell’undici iniziale non costituiva una notizia ma, se consideriamo che nelle prime sei uscite, tra serie A e Champions League, l’ex Real Madrid aveva iniziato dalla panchina, allora lo diventa senz’altro.

Nei suoi ormai cinque anni in bianconero Danilo si è sempre distinto per la qualità sempre elevata delle prestazioni e per il ruolo di uomo-spogliatoio. Con il cambio da Allegri a Thiago Motta ha sempre lavorato con la stessa partecipazione e disponibilità, di certo il suo non era un rendimento in calando. I più maligni. Dal club hanno sempre smentito questa ipotesi.

Thiago Motta vuole premiare la professionalità mostrata da Danilo con il ritorno in campo con la fascia al braccio. Il difensore brasiliano,Tradotto in parole povere:Le decisioni sul futuro verranno analizzate a 360 gradi solo al termine della stagione, non escludendo nulla. Ora il focus è solo sul campo e sull’aiutare la Juventus a tornare alla vittoria in campionato.