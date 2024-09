GETTY

Dopo un pomeriggio di grande ansia alla finesi giocherà. I problemi capitati in Sala Var (), con l'esplosione di uno dei gruppi di continuità, sono stati risolti e tutto funziona alla perfezione. Non sarà in ogni caso una gara come tutte le altre di questa sesta giornata della Serie A 2024/25 con calcio d'inizio alle ore 18 di sabato 28 settembre. Gli scontri che hanno seguito il derby di Coppa Italia fra genoani e sampdoriani hanno infatti convinto il Prefetto di Genova a imporre una gara a porte chiuse ai rossoblu. In un clima surreale e reduci da tre 0-0 di fila in campionato, i bianconeri disono chiamati ad un riscatto soprattutto in zona gol col tridente pesante Yildiz-Vlahovic-Nico Gonzalez già annunciato alla vigilia. Di fronte ci sarà la squadra di, eliminata in coppa nel derby ai rigori e con solo 5 punti conquistati finora. Arbitra Colombo, assistito da Rossi e Mokhtar con Tremolada quarto uomo, Guida e Di Bello al Var.

(3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Miretti, Ahanor; Pinamonti, Vitinha.A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Martin, Bohinen, Vogliacco, Sabelli, Ekhator, Marcandalli, Ankeye, Matturro, Kassa.All. Gilardino.(4-2-3-1): Perin; Danilo, Kalulu, Bremer, Rouhi; McKennie, Fagioli; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.A disposizione: Pinsoglio, Di Gregorio, Gatti, Locatelli, Conceição, Thuram, Douglas Luiz, Cambiaso, Cabal, Savona, Mbangula.All. Thiago Motta.Arbitro: Colombo

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Genoa-Juventus in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Partita: Genoa-Juventus.Data: sabato 28 settembre 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 18:00.Canale TV: Dazn.Streaming: Dazn.