Genoa-Juventus: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

(sabato 28 settembre 2024 con calcio d'inizio alle ore 18:00) è una gara valida per la sesta giornata di campionato in Serie A. Reduci da tre 0-0 di fila, i bianconeri si presentano a questa trasferta con 9 punti in classifica, 4 in più dei padroni di casa a quota 5 dopo i ko di Venezia e ai rigori nel derby di Coppa Italia contro la Sampdoria.Partita: Genoa-Juventus.Data: sabato 28 settembre 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 18:00.Canale TV: Dazn.Streaming: Dazn.

- Genoa-Juventus viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- Telecronaca affidata a Edoardo Testoni, con commento tecnico di Andrea Stramaccioni.(3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Pinamonti, Vitinha. All. Gilardino.(4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.