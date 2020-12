Com'era prevedibile il primo gol in Italia dista letteralmente facendo impazzire i suoi connazionali. La rete messo a segno dal centravanti del Genoa lunedì sera contro il Parma, la, se non è riuscita ad evitare la sconfitta ai rossoblù ha comunque portato ulteriormente sugli altari un calciatore che lungo la Via della Seta è da anni considerato un idolo assoluto. Da ieri giornali, radio e televisioni di Tashkent non fanno altro che parlare della prodezza del giovane Eldor e anche il mare magnum dell'web, ovviamente, non appare esente da questa ondata di gioia collettiva che sta coinvolgendo un intero popolo.E se il profilo ufficiale Instagram di Shomurodov non è più stato aggiornato dallo scorso giovedì, a causa del silenzio stampa imposto dal Genoa ai propri tesserati dopo il KO con i ducali, a rimediare ci pensa la. Le foto del numero 61 rossoblù esultante si sprecano così come complimenti e auspici a replicare presto l'appuntamento con il gol, scomodando in alcuni casi anche entità superiorisi leggecoronamento del video con le immagini della rete dell'altro ieri, nella pagina con più seguaci. La stessa che proprio nelle ultime ore ha sfondato il muro dei 30.000 followers. In un'altra ci si congratula con Eldor semplicemente per aver raggiuntoo per