Genoa, la 777 conferma: "Lo Standard Liegi è in vendita"

E' destinata ad assottigliarsi la pattuglia di club calcistici orbitanti all'interno della galassia 777 Partners, holding statunitense proprietaria tra le altre anche del Genoa.Con una nota diffusa nelle scorse ore sul sito ufficiale della società belga, si afferma infatti che sono in corso trattative per il passaggio dello storico club vallone a un nuovo proprietario: "Nelle prossime ore avranno la possibilità di accedere alle informazioni di cui hanno bisogno per posizionarsi nelle prossime settimane".

Trovano dunque conferma ufficiale le voci diffusesi nelle scorse settimane della possibile acquisizione dello Standard da parte dell'imprenditore texano Bill Foley, già proprietario di diverse società sportive in varie discipline e in vari paesi, dagli Usa al Regno Unito, dal football americano al calcio.La stessa nota annuncia poi che le pendenze in essere con i dipendenti del club biancorosso sono state tutte saldate: "Il revisore dei conti ha confermato oggi la sua richiesta alla Commissione di revocare il divieto di reclutamento e il rispetto da parte del club di tutti i suoi obblighi di pagamento ai sensi della sua licenza. Questo ci permetterà di iniziare serenamente la preparazione per la prossima stagione sul campo e nella composizione del nucleo professionistico".