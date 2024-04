Genoa, la 777 potrebbe sacrificare lo Standard Liegi per arrivare all'Everton

, dopo poco più di due anniVoci sempre più insistenti che rimbalzano dal Belgio parlano di una possibile imminente messa in vendita del club biancorosso da parte della holding statunitense che detiene i pacchetti, di maggioranza o minoritari, di altre sei società calcistiche in giro per il mondo, tra cui quella del Genoa.La volontà della 777 deriverebbe dalla necessità diclub inglese che da mesi è sospeso in un limbo, senza che Steven Pasko e soci riescano ad acquisirlo definitivamente. I fondi servirebbero inoltre anche per coprire parte dei debiti contratti negli anni precedenti dall'Hertha Berlino, altro club entrato nelle ultime stagioni nell'orbita della 777.

Secondo il portale SudInfo.be, la holding della Floridada parte dell'imprenditore texano Bill Foley, già proprietario di diverse società sportivi in varie discipline e in vari paesi, dagli Usa al Regno Unito, dal football americano al calcio.Sempre stando a quanto riporta la stessa testata belga, inoltre, al, altro club di sua proprietà.La 777 Partners acquistò lo Standard Liegi dall'imprenditore italo-belga Bruno Venanzi nel marzo 2022.