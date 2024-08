Genoa, la correzione della Fiorentina su Blazquez: "Gudmundsson non ha parlato di fake news"

un' ora fa

Hanno fatto molto rumore le dichiarazioni attribuite ad Albert Gudmundsson nel corso della sua presentazione come nuovo giocatore della Fiorentina.



Secondo una prima traduzione delle sue parole espresse in inglese durante la conferenza tenuta quest'oggi al Viola Park, l'attaccante islandese avrebbe accusato Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa, suo vecchio club, di diffondere fake news sul suo conto. Una frase in realtà mai pronunciata dal giocatore, finito al centro di una bufera mediatica a causa di un'errore nella traduzione automatica della sua risposta.



A precisare le corrette parole emesse dal neo-viola è stata in serata la stessa Fiorentina spiegando che "il giocatore Albert Gudmudsson rispondendo ad una domanda riguardo il controverso addio dal Genoa e nello specifico commentando alcune dichiarazioni dell'amministratore delegato Andreas Blasquez, non ha mai pronunciato il termine 'fake news', come invece riportato erroneamente dalla traduzione simultanea. L'attaccante islandese ha parlato sempre in inglese nel corso della presentazione svolta oggi al Viola Park".