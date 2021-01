Premesso che di certezze nella vita e soprattutto nel calciomercato ce ne sono davvero poche, sembra ormai molto improbabile che Eldor Shomurodov possa lasciare il Genoa già in questa sessione di mercato per accasarsi alla Juventus.



L'infatuazione della dirigenza bianconera per l'attaccante uzbeko è tutt'altro che passata tuttavia quella che era l'intenzione iniziale di Fabio Paratici e soci sembrerebbe essersi leggermente modificata. Shomurodov era e resta un obiettivo concreto dei campioni d'Italia ma il suo eventuale sbarco sotto alla Mole qualora dovesse avvenire non sarà immediato bensì posticipato alla prossima estate.



Nel frattempo il giocatore, che i rossoblù hanno prelevato a settembre dal Rostov per 7 milioni di euro, continuerà a difendere i colori del Grifone e a prendere sempre maggiore confidenza con il nostro calcio. Il tutto sotto lo sguardo vigile e attento di Madama, pronta a tornare a bussare alla porta di Enrico Preziosi qualora i progressi fatti intravedere dal numero 61 in questi primi mesi dovessero essere confermati anche in quelli a venire.