Enrico Preziosi spegne sul nascere le voci che vorrebbero Eldor Shomurodov ad un passo dalla Juventus. A detta del presidente del Genoa l'attaccante uzbeko, prelevato in estate dal Rostov, continuerà a vestire la casacca rossoblù almeno fino al termine della stagione in corso: "Eldor resta qui, non parte, non c’è nulla" si è limitato a dire l'imprenditore irpino al Secolo XIX, gettando acqua sul fuoco su una trattativa che nelle scorse ore sembrava caldissima.



Una dichiarazione che fa tirare un sospiro di sollievo ai tanti tifosi del Grifone che da ieri temevano il ripetersi di quanto avvenuto due anni fa con Kris Piatek, altro attaccante dell'Est acquistato da sconosciuto e rivenduto a peso d'oro nella prima finestra di mercato disponibile. A ben vedere, però, anche in quell'occasione, prima della cessione del centravanti polacco al Milan, dalla dirigenza rossoblù arrivarono smentite su una trattativa poi effettivamente concretizzata.