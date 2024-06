Genoa, la smentita di Blazquez: "Il club non è in vendita. Lavoriamo per rendere il club migliore"

“Non c’è nessun cambio di proprietà in vista. Voglio dirlo chiaramente.”: l'amministratore delegato del Grifone, smentisce categoricamente le recenti voci riguardanti un presunto imminente passaggio di mano del club più antico d'Italia.“In questo momento la proprietà continua a puntare sul Genoa – ha proseguito Blazquez nel corso della lunga intervista concessa ieri sera a TeleNord -. Io continuo a parlare con la proprietà attraverso il CEO, Don Dransfield, che è a Londra.e posso assicurarvi che non c’è stato nessun cambio di proprietà. Io non parlo di ciò che accade sopra di me e di cui non sono a conoscenza. Il mio compito è il Genoa, e il mio obiettivo è che vada avanti bene. Quando parlo con Dransfield parlo di ciò che ho bisogno per arrivare ai nostri obiettivi. Più di quello, sono solo speculazioni”.

Blazquez ha poi parlato esplicitamente del possibile coinvolgimento diretto in società di A-Cap, uno dei maggiori investitori della 777 Partners:Parlare di questo e parlare di Genoa è come parlare di mandorle e di noccioline. Sono un gruppo grosso ed è un partner di 777 in questo caso, il gruppo di calcio è un investimento importante e. Non so quali siano i loro piani e se dovessero rientrare, sarebbe una proprietà buona. Ma l’importante è che noi gestiamo il club in modo molto sincronizzato con Don Dransfield e Johannes Spors, senza nessun cambio. Per me tutto il gruppo, dove ha controllo, ha fatto bene o discretamente bene”

– ha concluso il dirigente spagnolo -. Ad un certo punto io andrò via e quello che voglio lasciarmi dietro è di aver lasciato qualcosa di buono per il Genoa, per la città e per i tifosi, potendone andare orgoglioso”.