Genoa, il fondo PIF vorrebbe assorbire la 777 Partners. Blazquez: "Non mi risulta"

, il fondo sovrano dell'Arabia Saudita già azionista di maggioranza, tra gli altri, del Newcastle, della scuderia MCLaren e dei quattro principali club calcistici della Saudi Professional League.La voce si è diffusa da qualche giorno in Inghilterra e ora è rimbalzata anche in Italia. Non è la prima volta in realtà che tali rumors emergono. Già un anno fa, infatti, sempre Oltremanica si parlava con una certa insistenza della, galassia che attualmente detiene la proprietà di otto società sportive in giro per il mondo più una partecipazione minoritaria nel Siviglia.

Ora la voce sembra riprendere tono, coinvolgendo più o meno direttamente anche il Genoa, club che ormai da quasi tre anni è passato sotto il controllo diretto della holding con sede a Miami. A gettare acqua sul fuoco ci ha però pensato l'amministratore delegato rossoblù,, con una breve e laconica dichiarazione comparsa questa mattina su Il Secolo XIX:In passato il fondo saudita era stato accostato anche ad altri club italiani, tra cui Milan e Sampdoria, senza tuttavia che ne emergesse qualcosa di concreto.