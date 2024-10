Genoa, la sosta come medicina: Gilardino confida nella pausa per risollevare il Grifone

Getty Images

Incassata almeno per il momento la fiducia della società, che ha deciso di puntare ancora su di lui malgrado i pessimi risultati dell'ultimo mese,Le due settimane di stop imposte dagli impegni delle nazionali alla Serie A consentiranno infatti al tecnico rossoblù di, dopo un settembre e un avvio di ottobre negativissimi per lui e la sua squadra. Nelle ultime sei gare disputate, infatti, il Grifone ha raccolto la misura di un punto in campionato, segnando appena due gol, ed è stato eliminato ai rigori dalla Coppa Italia per mano dei 'cugini' della Sampdoria.

Un'involuzione di risultati che si rispecchia anche nel gioco e che in parte può essere spiegata e giustificata anche dalle moltissime assenze a cui Gilardino deve far fronte. Da Ruslan Malinovskyi a Junior Messias, passando per Milan Badelj, Morten Frendrup e Caleb Ekuban, fino ad arrivare a Mattia Bani,di diversa natura. Escluso l'ucraino, per il quale la stagione appare già compromessa, per tutti gli altri peròDue settimane piene per ricaricare le batterie fisiche e mentali necessarie per uscire da un tunnel all'apparenza privo di sbocchi.

In attesa di buone notizie proveniente dall'infermeria di Pegli,Anche a causa dei già citati infortuni,, proprio perché impegnati con le rispettive selezioni. Si tratta del messicano Johan Vasquez, del belga Koni De Winter, del norvegese Morten Thorsby e dell'azzurrino Fabio Miretti. Un elenco certamente esiguo, ristretto dalle defezioni di Frendrup e Malinovskyi, che consentirà al tecnico rossoblù di avere gran parte dei suoi ragazzi con sé in queste due settimane probabilmente decisive per il futuro suo e del Genoa.