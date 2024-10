Genoa: Gilardino predica fiducia, ma la società ragiona sull'esonero. I nomi per l'eventuale sostituzione

Getty Images

Dopo la manita senza appello rimediata questa sera in casa dell'Atalanta il futuro del tecnico piemontese sulla panchina delè appeso a un filo.I numeri delle ultime settimane, d'altronde, parlano chiaro.(frutto del pareggio raggiunto in extremis contro la Roma lo scorso 15 settembre),. Dieci, al contrario, le reti incassate nelle ultime tre giornate. Nel mezzo anche la bruciante eliminazione nel derby di Coppa Italia contro una Sampdoria che, malgrado viaggi nei bassifondi della B, contro i cugini è riuscita a imporsi schierando diverse seconde linee. Una fotografia impietosa sullo stato di salute di una squadra preoccupantemente involuta rispetto a pochi mesi fa. Certamente ad incidere in negativo è statoche ha visto il Genoa privarsi di tre uomini chiave come Josep Martinez, Albert Gudmundsson e Mateo Retegui. Peraltro dopo aver già perso a gennaio pure Radu Dragusin.

Altro fattore fondante del nerissimo momento rossoblù èAi molti giocatori indisponibili o convalescenti si è unito questa sera anche Mattia Bani, uscito all'intervallo della gara del Gewiss Stadium a causa di un risentimento muscolare alla coscia. Una vera e propria ecatombe che sta costringendo l'ex violinista a reinventarsi la formazioni in ogni partita, spesso ricorrendo anche a giocatori giovanissimi, come l'autore del gol odierno Jeff Ekhator., vista la natura pressoché identica di molti stop fisici subiti dai rossoblù, probabilmente figli di un'errata preparazione atletica e dunque in qualche modo riconducibile alle scelte dello stesso allenatore.

A fine gara, comunque,: “La resa di oggi è inconcepibile – ha detto a Dazn – ma sono convinto che quando riavrò tutti a disposizione e approfittando della sosta potremmo provare nuove soluzioni.Nel frattempo però la sosta per le nazionali tornerà utile soprattutto alla società per riflettere sul futuro dell'allenatore di Biella. Di nomi alternativi al momento non ne circolano. Ma guardando i profili di chi è attualmente senza panchina il cerchio non appare troppo largo.E, poi, c'è il sempreverde, già chiamato in quattro circostanze a salvare il Grifone in passato e sempre riuscito nell'impresa.