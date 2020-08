E' destinata a durare appena qualche giorno la seconda parentesi di Gianluca Lapadula con la maglia del Genoa.



L'attaccante italo-peruviano, reduce dal positivo anno di prestito al Lecce, è rientrato nei giorni scorsi a Pegli ma presto dovrebbe richiudere la valigia e ripartire per il sud Italia. Ad attenderlo c'è infatti il Benevento, club neopromosso in Serie A che proprio sui gol dell'ex centravanti del Milan conta per mantenere la categoria conquistata due mesi fa.



Secondo Sky Sport sanniti e liguri avrebbero già trovato l'intesa per il trasferimento definitivo del giocatore sulla base di circa 4 milioni di euro. Resta tuttavia ancora da definire l'accordo tra il Benevento e Lapadula, a cui il Genoa garantisce fino al giugno 2022 uno stipendio annuo da 1,5 milioni di euro netti. Una cifra decisamente troppo alta per le capacità del club campano.