Genoa, le incertezze della 777 e le rassicurazioni di Blazquez: "Il club è ambito ma non lo cediamo"

A poche settimane dal festeggiamento del terzo anno di presidenza del Genoa da parte della 777 Partners,proprietaria o azionista di cinque altri club calcistici in giro per il mondo,come hanno ammesso di recente sia l'amministratore delegato Andres Blazquez che il presidente Alberto Zangrillo.come veniva sbandierato nell'autunno 2021. Oggi la situazione è simile a quella di tanti altre squadre che per sopravvivere devono fare bene i conti tra entrate e uscite.

Tanto che in molti, dopo le illustri e dolorose cessioni dell'estate, sperano addirittura in un nuovo passaggio di mano, ovviamente a un soggetto che sappia garantire quelle ambizioni prima espresse e poi corrette dagli attuali vertici rossoblù. Uno scenario a oggi solo ipotetico ma non del tutto improbabile, visto anchepiù antico d'Italia, rendendolo molto più appetibile di quanto non fosse al tramonto dell'era Preziosi.

A garantirlo, ancora una volta, è Blazquez il quale, pur ammettendo l'esistenza di sondaggi da parte di acquirenti non meglio specificati, nega la possibilità che un nuovo inquilino possa insediarsi nelle stanze dei bottoni di Villa Rostan: “ha spiegato l'AD a Il Secolo XIX -Non mi risulta che ci sia alcuna trattativa, ne sarei informato“.

Avanti con la 777 Partners, dunque. E con il progetto di autosostentamento del club. Sperando che prima o poi le ambizioni possano tornare a essere quello di un tempo poi non così lontano.