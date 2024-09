Genoa, Zangrillo: "Dobbiamo rivisitare i nostri obiettivi. Volevamo tenere Gud e Retegui ma non abbiamo potuto"

Getty Images

Il presidente del Genoa,, è stato ospite ieri sera in diretta negli studi di TeleNord.Tantissimi i temi toccati nelle due ore di trasmissione. A cominciare dalla situazione societaria e dalle continue voci su un possibile cambio di mano del pacchetto di maggioranza: "Ho parlato proprio oggi con Steven Pasko (uno dei fondatori della holding 777 Partners, ndr) e mi ha assicurato cheIl fine è il bene del Genoa e ben venga se ciò dovesse passare attraverso la tacitazione di qualsiasi controversia emersa in questi tempi: significa che la nostra governance internazionale è vincente. Per essere tali serve tranquillità economica, unità di direzione e supporto della nostra gente.".

Malgrado la precisazione, Zangrillo non nega che la società stia attraverso un momento critico che spinge a rivedere gli obiettivi fissati tempo fa: "Dobbiamo navigare in une con Josh Wander che agitava il pugno sotto la Nord promettendo l'Europa: questa è storia. L'abbattimento del debito aumenta le nostre responsabilità perché siamo sotto la lente., soprattutto in un contesto in crisi come il calcio italiano., essere sinceri e coerenti. Quindi, come lo scorso anno avevo detto che l'obiettivo era una, non posso che ribadire l'obiettivo per questo anno".

Il presidente ha poi cercato di giustificare le promesse fatte a suo tempo dall'amministratore delegato Andres Blazquez che a inizio estate avevo garantito la permanenza in rossoblù di Albert Gudmundsson che di Mateo Retegui, entrambi poi in realtà ceduti a Fiorentina e Atalanta: "Sono convinto della buona fede di allora del nostro ceo, secondo me c'è stato un errore di comunicazione.Gudmundsson è un ragazzo splendido, pulito, genuino. Sicuramente non gli ha fatto bene essere accusato di essere colui che voleva andare via. Era vittima di dinamiche e personaggi negativi come i procuratori, che hanno a cuore solo i propri interessi. Abbraccio l'idea che un giorno possa tornare"

Situazione diversa per l'altro attaccante ceduto a inizio agosto: "Perla situazione è stata ancora più difficile. Il ragazzoche coincidevano con la volontà di mantenere il posto in Nazionale, qualcunoA lui auguro ogni bene, ricordo che l'abbiamo scoperto noi".