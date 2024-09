AFP via Getty Images

Genoa, Zangrillo: "Potevamo prendere De Gea e Perisic ma dall'America è arrivato l'altolà"

un' ora fa



Nel corso del lunghissimo intervento fatto ieri sera a TeleNord, il presidente del Genoa Alberto Zangrillo, ha avuto modo di parlare anche di alcune trattative di mercato che hanno riguardato i rossoblù nelle scorse settimane.



In particolare il numero uno del Grifone ha spiegato come sono andati i sondaggi per portare in Liguria due giocatori poi accasatisi altrove: "De Gea e Perisic sono stati due dinieghi di Dransfield: c’è una proposta di un profilo, una condivisione con l’allenatore e l’ascolto della sua opinione e la risposta d’oltre oceano con il pollice alto o pollice verso"