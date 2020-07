GENOA-LECCE 2-1 (p.t. 1-0)



Marcatori: 8' pt Sanabria (G); 15’ st Mancosu (L), 36' st aut. Gabriel (G).



Assist: 8’ pt Pandev (G);



GENOA (4-4-2): Perin; Masiello, Romero, Zapata, Criscito; Iago Falque (9’ st Jagiello), Lerager, Schone, Sturaro (14’ pt Barreca; 45’ st Goldaniga); Pandev (45’ st Favilli); Sanabria (1’ st Pinamonti). All. D. Nicola.



LECCE (4-2-3-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Dell’Orco; M. Mancosu, Petriccione (38' st Falco), Barak; Saponara, Farias; Babacar (32’ pt Lapadula). All. F. Liverani.



Arbitro: D. Doveri di Roma.



Ammoniti: 15’ pt Lerager (G), 35’ pt Petriccione (L), 44’ pt Saponara (L); 7’ st Lucioni (L), 19’ st Romero (G), 31’ st Liverani (all. Lecce)



Note: al 47’ pt Mancosu (L) calcia alto un rigore.