Prima tegola dall'infermeria per Ivan Juric.



Per il prossimo mese l'allenatore del Genoa dovrà fare a meno di Nicolas Spolli, caduto vittima nel corso dell'allenamento dell'altroieri di un fastidio muscolare.



Il difensore argentino, finora sempre in campo nelle prime otto uscite stagionali del grifone, salterà quindi oltre alla gara odierna contro la Juventus anche le prossime sfide contro Udinese, Milan, Inter e Napoli. Il suo rientro dovrebbe avvenire per il derby con la Sampdoria di fine novembre, dopo la terza sosta per le nazionali.



Con i bianconeri, oggi, al suo posto dovrebbe rientrare Koray Gunter mentre nelle successive partite un po' di spazio potrebbe finalmente trovarlo anche il fin qui mai impiegato Lisandro Lopez.



Curiosamente Spolli esce momentaneamente di scena proprio alla vigilia del terzo debutto di Juric sulla panchina rossoblù, confermando un rapporto poco fortunato con il tecnico dalmata. Anche nella scorsa parentesi genoana di Juric infatti Spolli non venne praticamente mai impiegato a causa di infortuni di varia entità, diventando viceversa una colonna del futuro grifone targato Ballardini.