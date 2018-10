Juve-Genoa, in programma domani pomeriggio a Torino, è anche la sfida tra bomber implacabili.



Cristiano Ronaldo da una parte, Krzysztof Piatek dall'altra. Se preferite CR7 contro KP9. Ossia due attaccanti capaci in questo 2018 di andare in gol con l'impressionante media di una rete a gara.



Come fa notare il sito ufficiale del Genoa il portoghese ed il polacco vanno praticamente a segno ogni volta che scendono in campo in una partita ufficiale. 26 su 26 per Piatek, tra Cracovia, Genoa e nazionale; addirittura 38 su 38 per Ronaldo con le maglie di Real Madrid, Portogallo e Juventus.