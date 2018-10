Dalle frequenze di Radio Marte l'agente di Andrea Favilli, Donato Di Campli, ha parlato della situazione del suo assistito alla vigilia della gara tra il suo Genoa e la sua ex Juventus: "Favilli ha perso il treno per il momento a causa dell’infortunio, ma sarà uno dei prospetti più importanti del futuro. Credo che Piatek non andrà via a gennaio, a dire il vero Favilli era stato preso per giocare con Piatek, ma l’infortunio non glielo ha permesso. E’ stato sostituito da un calciatore che in coppia con Piatek sta funzionando e quindi ha perso un’occasione, ma verrà il suo momento". Il ventunenne centravanti pisano è stato acquistato nel corso dell'ultima estate dal Genoa per una cifra complessiva di circa 12 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. Sul giocatore però la Juventus ha mantenuto un diritto di riacquisto valido per le prossime due stagioni e fissato a 24 milioni.