Francesco Marroccu, direttore sportivo del Genoa, è intervenuto a Sky a pochi minuti dalla sfida contro l'Inter: "Salvezza? Siamo sicuri di portare a casa il risultato, raccoglieremo quanto ci siamo meritati".



SUL MERCATO - "Vorremmo proseguire il mix tra giovani ed esperti, ma non sta bene parlare prima del raggiungimento dell'obiettivo".



SU NICOLA - "Se non ce lo portano via, non c'è dubbio sul fatto che il progetto continuerà con lui".