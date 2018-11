Tra gli oggetti misteriosi di questo Genoa c'è anche Esteban Rolon, mediano argentino prelevato questa estate dal Malaga.



Dopo un lungo inseguimento cominciato nell'estate 2017 lo scorso luglio la società di Preziosi era finalmente riuscita ad accaparrarsene le prestazioni rilevandolo in prestito con diritto di riscatto da quella stessa società che 12 mesi prima glielo aveva soffiato. Un obiettivo a lungo corteggiato che però a quattro mesi dal suo sbarco a Pegli non ha ancora mai visto il campo in gare ufficiali.



Né Ballardini prima né Juric poi hanno mai fatto affidamento su di lui, neanche quando, come in questo momento, si è costretti a dover rinunciare a Sandro. In un reparto come quello del centrocampo in cui si sono alternati oltre al brasiliano i vari Bessa, Hiljemark, Romulo, Omeonga, Mazzitelli e Veloso, il 23enne cresciuto nella canterà dell'Argentinos Junior è l'unico fin qui a non aver ancora calcato il prato verde. Una situazione che ovviamente al ragazzo non piace affatto e che lo starebbe convincendo a chiedere di salutare Genova già a gennaio.



Per farlo però occorre il benestare del Malaga, club della seconda divisione spagnola che ne detiene tuttora il cartellino e al quale è destinato a ritornare Rolon a fine stagione in caso di promozione degli andalusi in Liga.