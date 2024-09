Genoa, Melegoni rifiuta la Romania: resta ad allenarsi da solo

Getty Images

Il 25enne centrocampista bergamasco ha rifiutato l'offerta provenienti nei giorni scorsi dalla Romania e, stando a quanto scrive questa mattina Il Secolo XIX, ha preferito restare al Genoa pur non rientrando più nei piani tattici di mister Gilardino.Tornato alla base rossoblù dopo la stagione in prestito alla Reggiana, seguita a quella allo Standard Liegi,rispetto al resto della squadra. Melegoni è rimasto infatti l'ultimo degli epurati del Genoa e mentre tutti gli altri ex compagni hanno trovato una sistemazione alternativa lui è ancora in attesa di conoscere il proprio futuro.

Arrivato al Grifone nell'estate 2020, Melegoni ha disputato in rossoblù due annate, giocando complessivamente 45 partite tra Serie A e Coppa Italia e segnando due gol.Non è da escludere che, con la chiusura di quasi tutti i mercati rimasti aperti dopo il gong di quello italiano, giocatore e club possano optare per una risoluzione consensuale del contratto.