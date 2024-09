Genoa, UFFICIALE: lo Standard Liegi esce dalla galassia 777

Si restringe la galassia di club calcistici appartenenti allaCome ormai era noto da tempo la holding statunitense, proprietaria tra gli altri anche del Genoa, da oggiLa comunicazione è apparsa questa mattina sui canali ufficiali della società belga: "Un’Assemblea Generale della SA Standard di Liegi è stata convocata il 16 settembre prossimo per nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione a capo del club. Il Consiglio ricostituito sarà composto da due rappresentanti del Club e da due rappresentanti di A-CAP.da parte di 777 Partners.

Questo consiglio di amministrazione di transizione lavorerà con Moelis & Co., una banca d’investimento indipendente leader a livello mondiale, per sostenere la finalizzazione di un processo di vendita iniziato a giugno e per garantire la stabilità del club durante questo processo attraverso un dialogo permanente tra A-CAP e Standard. Il club desidera ringraziare tutti i suoi tifosi per il sostegno incrollabile fornito alla squadra in questo inizio di stagione. Lo Standard e A-CAP desiderano ribadire che tutto è messo in atto per avanzare efficacemente in un processo che dovrebbe consentire allo Standard di avviare un nuovo progetto ambizioso nei prossimi mesi”.

Si chiude dunque un capitolo aperto il 12 marzo 2022, giorno in cui la 777 Partners annunciò di aver assunto il controllo del club vallone.: Siviglia in Spagna, Red Star in Francia, Melbourne Victory in Australia, Hertha Berlino in Germania. Nel maggio scorso, invece, un giudice brasiliano ha sospeso il contratto con cui 777 Partners aveva rilevato il Vasco da Gama.