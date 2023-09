È stato uno dei grandi corpi della scoppiettante mercato estivo del Genoa.



In maglia rossoblù, tuttavia, Junior Messias non ha ancora avuto modo di giocare neppure un minuto. Colpa di un guaio muscolare rimediato contro il Real Madrid, nell'ultima amichevole disputata con il Milan, che gli ha fatto saltare i primi quattro impegni ufficiali del Grifone, uno in Coppa Italia più tre in campionato. Un'assenza che unità ai risultati altalenanti di questo avvio di stagione ha fatto lievitare la smania di vederlo presto in campo.



L'aspettativa che sul suo conto rivestono non solo i tifosi rossoblù ma anche il tecnico Alberto Gilardino è esplicitata dalla frequenza con cui lo stesso allenatore lo ha più volte citato nel corso delle prime conferenze di stagione, evidenziandone l'importanza potenziale che può avere per il suo collettivo. Ora per il brasiliano il countdown verso il rientro in campo sembra finalmente prossimo allo zero.



Da diversi giorni, approfittando anche della pausa del campionato imposta dagli impegni delle nazionali, Messias è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto dei compagni. Un segnale incoraggiante che fa ben sperare circa l'opportunità di vederlo all'opera già sabato sera nel proibitivo impegno casalingo contro il Napoli.



Anche a lui mister Gilardino proverà ad affidarsi per tentare la difficile impresa di sgambettare i campioni d'Italia e cancellare in qualche modo il ricordo dell'unico precedente interno di questo campionato: il tremendo 4-1 subito alla prima giornata contro la Fiorentina.



Difficile, per non dire impossibile, che tuttavia l'ex di Milan e Crotone possa essere titolare contro i partenopei. Molto più probabile un impiego a gara in corso, anche per inserire gradualmente minuti in gambe che non vedono il campo da quasi due mesi