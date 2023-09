Doppia uscita per il Genoa.

Sette giorni dopo la chiusura ufficiale del mercato italiano l'opera di sfoltimento della rosa da parte del club rossoblù non è ancora terminata.



Nelle prossime ore infatti sia Davide Biraschi che Guven Yalcin saluteranno i rossoblù per accasarsi in Turchia, dove le operazioni in entrata sono possibili fino al prossimo venerdì, restando tuttavia compagni di squadra. Entrambi i giocatori hanno infatti trovato l'accordo con il Karagumruk.



Il difensore romano, già tesserato per il club di Fatih nell'ultimo anno e mezzo, tornerà a vestire la maglia rossonera questa volta a titolo definitivo. Trasferimento a titolo temporaneo, invece, per l'attaccante turco, che rientrerà in patria dove ha già militato a più riprese con il Besiktas.



Al Karagumruk Biraschi e Yalcin troveranno molte vecchie conoscenze del nostro calcio, da Kevin Lasagna ad Adam Ljaijc, oltre al loro ex capitano in rossoblù Stefano Sturaro.