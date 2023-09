In occasione delle celebrazioni per il suo 130° compleanno, il Genoa ha voluto fare un regalo ai propri tifosi.Nella serata di ieri il club ligure ha infatti svelato la suaper la stagione in corso. Si tratta di una, realizzata come le altre divise dalla Kappa, e arricchita da alcuni dettagli inediti.Sulle maniche compaiono un bordo parzialmente rosso a destra e uno parzialmente blu a sinistra. Tinte che si ritrovano anche sul colletto, rifinito da un bottone. La vera novità, oltre al colore stesso della maglia, è però rappresentata dal logo societario posizionato all'altezza del cuore. Al posto dello stemma classico ne compare infatti uno più semplice, che raffigura soltanto il grifone rampante sopra la scritta "1893-2023. 130", in riferimento alla data di fondazione del club e agli anni di vita appena festeggiati.