Getty

Genoa, missione compiuta! Accordo col Marsiglia per il futuro di Vitinha

35 minuti fa

1

Avanti assieme. Vitor Vitinha e il Genoa porteranno avanti per un altro anno almeno il legame cominciato lo scorso gennaio.



Dopo settimane di trattative, il club rossoblù ha ottenuto dall'Olympique Marsiglia, proprietario del cartellino dell'attaccante portoghese, la proroga del prestito del giocatore fino a giugno 2025. Al termine della prossima stagione agonistica poi il Grifone procederà in automatico al riscatto del cartellino dell'ex centravanti del Braga. Il suo acquisto però non comporterà più un esborso di 25 milioni da parte dei liguri, come inizialmente previsto dall'accordo invernale con il Marsiglia. La nuova cifra stabilita dai due club è infatti di 10 milioni più bassa rispetto alla precedente.



Vitinha dunque dopo i primi sei mesi trascorsi all'ombra della Lanterna, nei quali ha giocato nove gare e segnato due gol, è pronto a diventare una nuova colonna nell'organico di Alberto Gilardino.