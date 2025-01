Genoa-Monza LIVE: allerta meteo, per ora si gioca

Getty Images

è il match che chiude la 22esima giornata di Serie A con calcio d'inizio alle 20.45 al Galileo Ferraris. La gara al momento non è a rischio rinvio,I rossoblù di Patrick Vieira arrivano alla gara con 23 punti in classifica. I biancorossi di Salvatore Bocchetti invece sono ultimi in classifica con 13 punti e hanno bisogno disperato di punti avendo ottenuto soltanto tre punti nelle ultime sette giornate.GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Genoa - Monza in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Segui Genoa - Monza in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

MONZA (4-4-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo, D'Ambrosio, Carboni; Ciurria, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Caprari, Maldini. All. Bocchetti.: Genoa-Monza: lunedì 27 gennaio 2025: 20.45: DAZN, Sky Sport Calcio: DAZN, Sky Go, NOW