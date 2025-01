Genoa-Monza: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Il match che chiude la 22esima giornata di Serie A è, una partita che mette a confronto due squadre con situazioni di classifica diverse.I rossoblù di Patrick Vieira hanno 23 punti e arrivano dalla sconfitta con la Roma, che ha chiuso una striscia di tre risultati utili consecutivi.I biancorossi di Salvatore Bocchetti invece sono ultimi in classifica con 13 punti e hanno conquistato solo tre punti nelle ultime sette giornate, la vittoria contro la Fiorentina lo scorso 13 gennaio.Tutte le informazioni su Genoa-Monza:

: Genoa-Monza: lunedì 27 gennaio 2025: 20.45: DAZN, Sky Sport Calcio: DAZN, Sky Go, NOW: Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Thorsby, Frendrup, Masini; Zanoli, Pinamonti, Miretti.. Vieira.: Turati; D'Ambrosio, Izzo, Carboni, Kyriakopoulos; Pedro Pereira, Bianco, Akpa Akpro, Ciurria; Maldini, Caprari.. Bocchetti.

- Un solo dubbio nel Genoa, con Thorsby in vantaggio su Ekhator. Tre ballottaggi nel Monza: Carboni e Bianco più di Pablo Marì e Sensi, Caprari nettamente favorito per una maglia dal 1' con Petagna dalla panchina.- La sfida tra Genoa e Monza sarà trasmessa in diretta da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.La gara sarà visibile anche su Sky: il canale di riferimento sarà Sky Sport Calcio.

- Genoa-Monza sarà visibile anche in diretta streaming su DAZN tramite l'app disponibile per dispositivi mobili come tablet e smartphone, da browser basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali del proprio abbonamento.Per i clienti Sky c'è l'opzione Sky Go su dispositivi mobili e pc. In alternativa c'è anche NOW, servizio streaming legato a Sky, acquistando il pacchetto 'Pass Sport'.- La telecronaca di Genoa-Monza su DAZN è affidata a Gabriele Giustiniani con il commento tecnico di Fabio Bazzani.