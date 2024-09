Getty Images

Genoa, nessuna lesione per De Winter. Ma la Roma è a rischio

Marco Tripodi

6 minuti fa



Un sospiro di sollievo ma non troppo grosso. È quello che ha tirato Alberto Gilardino dopo essere venuto a conoscenza dell'entità dell'infortunio occorso a Koni De Winter in nazionale.



Il difensore belga, costretto ad abbandonare il ritiro dei Diavoli Rossi l'altro ieri, al suo rientro a Pegli si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato un affaticamento all’adduttore. Esito che scongiura guai di grave entità per il ragazzo ma che allo stesso tempo ne mette a serio rischio la presenza nella prima gara di campionato dopo la sosta, quella in programma domenica 15 settembre all'ora di pranzo al Ferraris contro la Roma.



Un guaio non da poco per mister Gilardino, già alle prese con una coperta cortissima in difesa viste le defezioni praticamente certe di Alan Matturro e Alessandro Zanoli e la condizione precaria di Mattia Bani, quest'ultimo comunque sulla via del recupero.